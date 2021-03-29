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الكاظمي وبن سلمان يبحثان مبادرة 'الشرق الأوسط الأخضر'

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي ، الاثنين، مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها الاخير امس.

وقالت وكالة الانباء ، إن "الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اجرى، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي".

 

وأضافت أنه "جرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة المملكة العربية السعودية في ذلك".

 

كما جرى بحسب الوكالة "استعراض فوائد المشروع للمنطقة والعالم وأهمها مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة بها، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية".

 

وأعلن ، الاحد، عن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أنها سترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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