جسر الجادرية يشهد محاولة انتحار لشابٍ

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إنقاذ شخصاً حاول الانتحار من أعلى جسر الجادرية في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "دوريات نجدة الدورة تمكنت من إنقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر (الجادرية)، حيث تمت مشاهدته من قبل الدورية المتواجدة على الجسر، وتم على الفور إشعار السيطرة المركزية والتوجه له وانقاذه قبل رمي نفسه".



وأشارت إلى "تسليمه الى مركز الشرطة أصوليا حفاظا على سلامته".

