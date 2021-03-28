ائتلاف المالكي يهدد بعدم التصويت على الموازنة ويستبعد عقد جلسة اليوم

وقال النوري في حديث لـ الخليج 365، إن "النقاشات لا زالت مستمرة بين بغداد وإقليم كردستان"، مبيناً أن "بغداد متمسكة بقرار تسليم الإقليم 460 ألف برميل نفط، في حين ترفض اربيل ذلك القرار، وتريد تسليم 250 الف برميل إضافة إلى نصف واردات المنافذ الحدودية".وبشأن سعر الصرف، لفت النوري إلى أن "ائتلاف دولة القانون مصر على إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه سابقاً، ولن نصوت على الموازنة حال تقرر الإبقاء على سعر الصرف الحالي".

وأضاف، أن "الموازنة ستمرر حال اتفقت الكتل السياسية على تقليل سعر الصرف، وحل مشكلة الإقليم"، مستبعداً "عقد جلسة البرلمان لهذا اليوم".

