انت الان تتابع خبر اليساري يطالب بإنهاء تكليف الدرجات الخاصة واختيار مرشحين اصلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اليساري في بيان تلقته "الخليج 365" اطالب رئيس مجلس الوزراء بإنهاء تكليف الدرجات الخاصة واختيار مرشحين اصلاء قبل تاريخ ٣٠ نيسان، والمثبت في مشروع موازنة العام الجاري ٢٠٢١.

واضاف ندعو من رئاسة مجلس النواب بعرض اسماء المرشحين على اللجان النيابية المعنية لغرض دراستها ومعرفة مدى توفر الكفاءات والشروط المطلوبة فيها قبل التصويت عليها بالأصالة.

