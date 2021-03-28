اخبار العالم / اخبار العراق

اليساري يطالب بإنهاء تكليف الدرجات الخاصة واختيار مرشحين اصلاء

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اليساري يطالب بإنهاء تكليف الدرجات الخاصة واختيار مرشحين اصلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اليساري في بيان تلقته "الخليج 365" اطالب رئيس مجلس الوزراء بإنهاء تكليف الدرجات الخاصة واختيار مرشحين اصلاء قبل تاريخ ٣٠ نيسان، والمثبت في مشروع موازنة العام الجاري ٢٠٢١.

واضاف ندعو من رئاسة مجلس النواب بعرض اسماء المرشحين على اللجان النيابية المعنية لغرض دراستها ومعرفة مدى توفر الكفاءات والشروط المطلوبة فيها قبل التصويت عليها بالأصالة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا