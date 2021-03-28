الشرطة المجتمعية تنقذ ٣ فتيات من الابتزاز الالكتروني

وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارزها انقذت ثلاث فتيات من عمليات ابتزاز الكتروني بثلاث عمليات مختلفة في محافظات الأنبار وبابل وكركوك".

واشار البيان الى "تمكن المفارز من التوصل للمبتزين ومواجهتهم بأدلة الإدانة، واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات".

