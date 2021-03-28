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الشرطة المجتمعية تنقذ ٣ فتيات من الابتزاز الالكتروني

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الاحد، احباط عمليات ابتزاز الكتروني في 3 محافظات.
وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارزها انقذت ثلاث فتيات من عمليات ابتزاز الكتروني بثلاث عمليات مختلفة في محافظات الأنبار وبابل وكركوك".

واشار البيان الى "تمكن المفارز من التوصل للمبتزين ومواجهتهم بأدلة الإدانة، واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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