الصدر ينتقد انتهاك ما اسماهم بـ'دعاة التحرر' لخصوصيات الاخرين.

بغداد - ياسين صفوان - انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر محاولات ما اسماهم بـ"دعاة التحرر" انتهاك خصوصيات الاخرين.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر اليوم الاحد، ان لكل شي في الحياة خصوصية وتختلف طريقة التعامل معها، لذا فأن البعض ممن يريدون التحرر يحاولون التملص والخروج عن المتعارف في الكثير من الموارد التي تعارف عليها العقل والمنطق والامور الاجتماعية المقبولة لينتفض عليها من غير حجة ولا دليل.