تعرف على أهم عناوين الصحف الرياضية العالمية

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أهم عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد الموافق الـ 28 من مارس 2021.





تجديد عثمان ديمبيلي مع برشلونة وأزمة كريستيانو رونالدو مع البرتغال مساء الأمس ضد صربيا، بالإضافة لمواجهات إسبانيا وإيطاليا في تصفيات كأس العالم 2022 ضمن أهم عناوين الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم الأحد الموافق الـ 28 من مارس 2021.

"ماركا - "نحن في حاجة لإصلاح ذلك

الصحيفة ركزت على سباقات السيارات في المقام الأول، لكنها تحدثت عن تصريحات لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا قبل مواجهة جورجيا الهامة، بعد التعادل مع اليونان بهدف لمثله.

"آس" - لا هامش للخطأ

الصحيفة ركزت على سباقات السيارات في الأساس، لكن مشوار إسبانيا لكأس العالم 2022 حظى بالاهتمام هو الآخر.

عنونت الصحيفة وقالت: "لا هامش للخطأ" في إشارة للتعادل مع اليونان وأهمية مواجهة جورجيا، كذلك تحدثت عن مشكلة رونالدو في لقاء منتخب بلاده بالأمس ضد صربيا. الصحيفة ركزت على سباقات السيارات في الأساس، لكن مشوار إسبانيا لكأس العالم 2022 حظى بالاهتمام هو الآخر.عنونت الصحيفة وقالت: "لا هامش للخطأ" في إشارة للتعادل مع اليونان وأهمية مواجهة جورجيا، كذلك تحدثت عن مشكلة رونالدو في لقاء منتخب بلاده بالأمس ضد صربيا.

"موندو ديبورتيفو" - ديمبيلي .. نعم أو نعم

الصحيفة اهتمت برغبة برشلونة في تجديد عقد لاعبهم عثمان ديمبيلي في الأيام المقبلة، مع قرب العقد الحالي من الانتهاء بنهاية الموسم المقبل. الصحيفة اهتمت برغبة برشلونة في تجديد عقد لاعبهم عثمان ديمبيلي في الأيام المقبلة، مع قرب العقد الحالي من الانتهاء بنهاية الموسم المقبل.

"لا جازيتا ديلو سبورت" - الأتزوري يشتعل

الصحيفة ركزت على النتائج الإيجابية لمنتخب إيطاليا بعد الفوز على أيرلندا الشمالية، ومواجهة المنتظرة اليوم أمام بلغاريا. الصحيفة ركزت على النتائج الإيجابية لمنتخب إيطاليا بعد الفوز على أيرلندا الشمالية، ومواجهة المنتظرة اليوم أمام بلغاريا. كذلك ركزت على مستقبل ديبالا، وتصريحات مانشيني واستعداد ميلان للتجديد لنجومه وللصفقات من أجل دوري أبطال أوروبا.

"كورييري ديلو سبورت" - الأتزوري في بلغاريا

الصحيفة ركزت على استعدادات منتخب إيطاليا من أجل مواجهة بلغاريا في تصفيات كأس العالم.

كذلك تحدثت عن أزمة هدف رونالدو الملغي ضد صربيا مساء الأمس وتألق لوكاكو مع منتخب بلجيكا.

"توتو سبورت" - إيطاليا حول العالم!

اهتمت الصحيفة بنتائج إيطاليا في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على أيرلندا الشمالية وقبل لقاء بلغاريا، كذلك تطرقت للحديث عن سباقات السيارات والدراجات النارية.

الصحيفة ابدت اهتمامًا بأزمة كريستيانو رونالدو في مواجهة صربيا بالأمس بعدما ألغى الحكم هدف الفوز له في الدقيقة الأخيرة.

"تيليجراف سبورت" - حذف وسائل التواصل الاجتماعي

الصحيفة ركزت على إمكانية حذف نجوم إنجلترا للحسابات الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي قبل مباريات كأس الأمم الأوروبية 2020.

"أبولا" - وقاحة!

الصحيفة أبرزت تعادل منتخب البرتغال مع صربيا بعد إلغاء هدف الفوز لكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في اللحظة الأخيرة من عمر اللقاء.