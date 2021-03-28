أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية لليوم الاحد

انت الان تتابع خبر أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية لليوم الاحد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اليوم الاحد، قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية.
وسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 350 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 346 الف دينار في اسواق الجملة لشارع النهر في بغداد.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 320 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 316 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 350 الفاً و360 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و330 الف دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 320 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 316 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 350 الفاً و360 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و330 الف دينار.