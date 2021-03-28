مجلس الوزراء يوافق على عدد من مقررات المفوضية لاستكمال متطلبات الانتخابات المبكرة

وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "القرارات التي حظيت بموافقة المجلس نصت على زيادة الكميات الخاصة بعدة المحطة والمركز والحبر الانتخابي المتعلقة بمكاتب المفوضية في إقليم کردستان استثناءً من الضوابط رقم 1 الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014، وزيادة الكميات الخاصة بطباعة بطاقة الناخب البايومترية وصيانة سيرفرات تحليل البيانات بما لا يزيد على نسبة ( 40 %) بدلا من نسبة ( ۲۰ %) من إجمالي مبلغ العقد".واضاف البيان ان "مجلس الوزراء وافق ايضا على توصية المفوضية بأن تكون مدة تقديم الاعتراض على الإحالة ۷ أيام تقويمية بدلا من ۷ أيام عمل، على أن تلتزم الجهات المعنية بالاعتراض في المفوضية باستقبال الاعتراضات طيلة مدة الاستثناء، بما يضمن تحقيق مصلحة جميع الاطراف، ووفقا للتعليمات والضوابط المعمول بها".

كما قرر المجلس بحسب البيان، "تأجيل سداد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للرسوم الكمركية الخاصة بالعقود الدولية التي تبرمها لانتخابات مجلس النواب، وشطبها لاحقا".



ونصت مقررات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ايضا "تخويلها صلاحية التعاقد مع خبراء من الموظفين المتقاعدين، من ذوي التخصص والخبرة ( لا يزيد عددهم عن 5) استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014".