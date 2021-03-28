انت الان تتابع خبر العبادي ينتقد اصرار مجلس النواب والحكومة برفع قيمة الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العبادي في تغريدة له على تويتر ما نصه: الدولار بيد الاغنياء، والدينار ييد الفقراء، يخفضون قيمة الدينار ، ويرفعون قيمة الدولار ، ليزداد الغني غنى والفقير فقرا ..تلك اذاً قسمة ضيزى .. ما لكم كيف تحكمون ؟!ادعو النواب والحكومة ان يقفوا مع الضعفاء وان يأخذوا الحق لهم .. لا تأخذكم العزة بالاثم فالتراجع عن الخطأ فضيلة.

هذا ومن المتوفع اليوم ان يتم التصويت على الموازنة الاتحادية للعام الحالي وسط مطالبات سياسية وشعبية باعادة سعر الصرف الدولار الى قيمته الاصلية والبالغة 1200 دينار للدولار الواحد .