انت الان تتابع خبر 'أطباء بلا حدود' تحذر من ارتفاع إصابات كورونا بدولة عربية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حذرت منظمة أطباء بلا حدود من "الارتفاع الحاد" في حصيلة الإصابات الخطرة بكورونا المسجل في اليمن في الآونة الأخيرة.
وقالت المنظمة في بيان لها إنها "تسجل ارتفاعا حادا في أعداد المصابين بكورونا الذين يعانون من حالات حرجة تستدعي الاستشفاء، وذلك في عدن ومختلف أنحاء اليمن".
ولفت رئيس بعثة المنظمة في اليمن رفاييل فيخت إلى أن "الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بكورونا خلال الأسابيع الماضية يعد مثيرا للخوف ويشكل مدعاة قلق كبيرة".
ودعا المنظمات الإنسانية إلى "زيادة حجم استجاباتها الطارئة لكورونا بسرعة"، كما حضّ المانحين الدوليين على توفير دعم أكبر.
ولفت رئيس بعثة المنظمة في اليمن رفاييل فيخت إلى أن "الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بكورونا خلال الأسابيع الماضية يعد مثيرا للخوف ويشكل مدعاة قلق كبيرة".
ودعا المنظمات الإنسانية إلى "زيادة حجم استجاباتها الطارئة لكورونا بسرعة"، كما حضّ المانحين الدوليين على توفير دعم أكبر.