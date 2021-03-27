حصيلة وفيات كورونا تسجل أكثر من نصف مليون حالة في ​أميركا

وأضافت المراكز أن حصيلة الإصابات بلغت 29 مليونا و976179 حتى يوم الجمعة مقابل 29 مليونا و903245 في اليوم السابق.

وجاءت الزيادة في الحالات على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.2% خلال الأسبوع الماضي، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

