حقوق الإنسان تعلق على عدم سماح المحامين بمقابلة موكليهم

بغداد - ياسين صفوان - علقت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم السبت، على عدم سماح المحامين بمقابلة موكليهم.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة له عبر تويتر، تابعته الخليج 365، إنه "عن حقوق الانسان في العراق: عدم السماح للمحامين بمقابلة موكليهم خلال مراحل التحقيق ، واقتصارها على بصمة المتهم ومقابلة المحامي في قاعة المحكمة و هو انتهاك لحقوق كفلها الدستور/ المادة 19، واكدته قوانين اصول المحاكمات الجزائية والمرافعات المدنية ، قانون المحاماة وقانون الاثبات".

