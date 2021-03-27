القمة الثلاثية وموازنة 2021.. أبرز عناوين نشرة السومرية

= التحالف الدولي ينفي وصول قوات قتالية جديدة إلى العراق، والاخير يرحب بأي تقارب بين طهران وواشنطن.

= مالية البرلمان تتحدث عن معرقلات تمنع تمرير الموازنة بجلسة الغد، ودولة القانون تدعو لاعادة سعر الصرف الى ماكان عليه.



= بعد ساعات من تصادم القطارين.. انهيار مبنى في القاهرة يخلف عشرات القتلى والجرحى، والحزن يخيم على المصريين.