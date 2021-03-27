انت الان تتابع خبر القمة الثلاثية وموازنة 2021.. أبرز عناوين نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بغداد وعمان تؤكدان على ضرورة انعقاد القمة الثلاثية في أقرب وقت، والمقبرة الملكية تستعد لزيارة عبد الله الثاني.
= التحالف الدولي ينفي وصول قوات قتالية جديدة إلى العراق، والاخير يرحب بأي تقارب بين طهران وواشنطن.
= مالية البرلمان تتحدث عن معرقلات تمنع تمرير الموازنة بجلسة الغد، ودولة القانون تدعو لاعادة سعر الصرف الى ماكان عليه.
= بعد ساعات من تصادم القطارين.. انهيار مبنى في القاهرة يخلف عشرات القتلى والجرحى، والحزن يخيم على المصريين.
= مالية البرلمان تتحدث عن معرقلات تمنع تمرير الموازنة بجلسة الغد، ودولة القانون تدعو لاعادة سعر الصرف الى ماكان عليه.
= بعد ساعات من تصادم القطارين.. انهيار مبنى في القاهرة يخلف عشرات القتلى والجرحى، والحزن يخيم على المصريين.