انت الان تتابع خبر الكاظمي مغرداً: الانتخابات ستجري في موعدها ولا تراجع عن بناء الدولة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، "ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة. هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغدٍ أفضل".
وأضاف "الانتخابات في موعدها بإذن الله، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة".
وأضاف "الانتخابات في موعدها بإذن الله، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة".