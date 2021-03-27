انت الان تتابع خبر الكاظمي مغرداً: الانتخابات ستجري في موعدها ولا تراجع عن بناء الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة.