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الكشف عن طبيعة الانفجارت التي سمعت في دمشق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة سانا السورية، أن الصوت الذي سمع في أحياء العاصمة السورية دمشق ناجم عن تفجير ذخائر من مخلفات الحرب.
وأوضحت الوكالة أن التفجير تم في منطقة عين ترما بريف دمشق.

وكان عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يفيد بوقوع تفجير في أرجاء العاصمة السورية دون أن يكشف عن أسبابه.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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