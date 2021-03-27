انت الان تتابع خبر الكشف عن طبيعة الانفجارت التي سمعت في دمشق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة سانا السورية، أن الصوت الذي سمع في أحياء العاصمة السورية دمشق ناجم عن تفجير ذخائر من مخلفات الحرب.
وأوضحت الوكالة أن التفجير تم في منطقة عين ترما بريف دمشق.
وكان عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يفيد بوقوع تفجير في أرجاء العاصمة السورية دون أن يكشف عن أسبابه.
وكان عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يفيد بوقوع تفجير في أرجاء العاصمة السورية دون أن يكشف عن أسبابه.