واضاف أن "جميع الافراد الموجودون في العراق هم مستشارون يعملون بأمرة وتحت قيادة العمليات المشتركة العراقية والحكومة العراقية".

وذكر المكتب الاعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عار عن الصحة".

بغداد - ياسين صفوان - نفى التحالف الدولي، اليوم السبت، وجود قوات قتالية في العراق.

انت الان تتابع خبر التحالف الدولي يكشف حقيقة وجود قوات قتالية في العراق والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية