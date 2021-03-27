انت الان تتابع خبر التحالف الدولي يكشف حقيقة وجود قوات قتالية في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفى التحالف الدولي، اليوم السبت، وجود قوات قتالية في العراق.
وذكر المكتب الاعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عار عن الصحة".
واضاف أن "جميع الافراد الموجودون في العراق هم مستشارون يعملون بأمرة وتحت قيادة العمليات المشتركة العراقية والحكومة العراقية".
واضاف أن "جميع الافراد الموجودون في العراق هم مستشارون يعملون بأمرة وتحت قيادة العمليات المشتركة العراقية والحكومة العراقية".