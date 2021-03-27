انت الان تتابع خبر تعامل بالمثل.. عقوبات صينية تطال أمريكا وكندا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الخارجية الصينية اليوم السبت، فرض عقوبات على أشخاص وكيانات من الولايات المتحدة وكندا، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية والكندية ضد الصين على خلفية الوضع في إقليم شينجيانغ.