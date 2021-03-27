الخلية تعلن ضبط 12 وكراً لداعش في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، ضبط 12 وكراً لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من العثور على ١٢ وكراً للإرهابيين ومعسكر يحتوي ١٠ غرف و٣ أنفاق و٥ دراجات نارية و١٣ قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم و٣ اجهزة موبايل وبندقيتي صيد ومولدتي كهرباء و٤ جليكانات تحتوي مادة C4 وبندقية تالفة، ضمن قاطع الرشاد في وادي زغيتون بمحافظة كركوك".



وأضافت، انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".