الكاظمي يفتتح المقبرة الملكية بعد اعادة تأهيلها في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - افتتح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، المقبرة الملكية بعد إعادة تأهيلها، في منطقة الاعظمية، في العاصمة بغداد.

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "اجرى اليوم، زيارة الى منطقة الاعظمية في العاصمة بغداد، وتجول في عدد من شوارعها، واطلع على الوضع الخدمي والبلدي فيها، والتقى هناك بعدد من الاهالي، واستمع الى بعض المشاكل التي وجه بمتابعتها سريعا".



وافتتح الكاظمي خلال زيارته، "المقبرة الملكية، بعد اعادة تاهيلها واعمال التجديد فيها ، باعتبارها احد المواقع المهمة التي تمثل شاهدا على تاريخ العراق الحديث".