الكاظمي يعلن تأجيل القمة العراقية - المصرية - الأردنية

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"الخليج 365" من لندن: اعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجمعة عن تأجيل القمة العراقية المصرية الاردنية المقررة غدا الى موعد قريب بسبب حادث تصادم قطارين في مدينة سوهاج المصرية ما ادى الى مصرع واصابة اكثر من مائة شخص.

وكتب الكاظمي على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "توير" تغريدة تابعتها "ايلاف" معزيا "جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف انه "تضامناً مع فاجعة اخواننا نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد الى القريب العاجل مع عقد اجتماع الاسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لأنعقادها".

الرئيس العراقي يعزي نظيره المصري

ومن جهته بعث الرئيس العراقي برهم صالح رسالة تعزية الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد حادث القطارين قال فيها "بحزن وألم بالغين وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرهِ، تابعنا الحادث الأليم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، وأسفر عن وفيات وإصابات من المدنيين، وأننا إذ نبعث لفخامتكم ولعائلات المتوفين ولشعب جمهورية مصر الشقيق، باسم الشعب العراقي وباسمنا، أحرّ التعازي وأصدق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويُلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم والشعب المصري من كل سوء ومكروه، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية".

كما قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بيان تابعته "ايلاف" انه تلقى "بحزنٍ بالغ خبر الحادث الذي تعرَّض له الأشقاء في جمهوريّة مصر العربيّة إثر اصطدام قطارين في محافظة سوهاج تسبّبَ بإزهاق أرواح عدد من المدنيِّين".

واصاف انه "في هذا المُصاب نبعث أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومةً وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين".

وسبعقد وزراء خارجة البلدان الثلاثة اضافة الى فؤاد حسين سامح شكري وزير خارجية مصر وأيمن الصفدي وزير خارجية الاردن اجتماعا الاسبوع المقبل لتحديد موعد جديد لانعقاد القمة.

مصرع واصابة العشرات

وقتل وجرح العشرات الجمعة في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج الواقعة في صعيد مصر وفق ما أعلنت وزارة الصحة في بيان مؤكدة وفاة 32 مواطنا وإصابة 66 آخرين .

ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي ضحايا الحادث وقال "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي عايناه بتصادم قطارين في محافظة سوهاج".. مضيفا "يجب أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة".

بلورة مفهوم المشرق الجديد

وكان من المنتظر ان تعكف القمة الثلاثية على العمل لتكريس مفوهم الشرق الجديد الذي تبناه المجلس الاعلى التنسيقي بين الدول الثلاث من اجل بناء محور سياسي اقتصادي أمني مستقل في المنطقة.

وخلال قمة البلدان الثلاثة في عمان العام الماضي اكد الكاظمي خلال كلمة في جلستها الافتتاحية على أن بلاده ملتزمة برؤية استراتيجية تدعم استقرار المنطقة وخلق فرصة التهدئة. واضاف إن "منطقتنا ليست بحاجة إلى حُرُوب وصراعات جديدة بل بحاجة لأن نقف جميعاً مع بعضنا ونعمل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شُعُوبنا من أمن واستقرار وتنمية وحياة أفضل وأن نعمل لصنع السلام".

وشدد على أن "المشرق الجديد" ليس تحالفاً سياسياً بل هو "مشروع اقتصادي اجتماعي" بين شعوب الدول المعنية يستهدف تحقيق مصالحها المشتركة".

وستكون القمة الثلاثية في حال انعقادها بموعدها الجديد قريبا الثالثة من نوعها بعد قمتين في القاهرة في آذار مارس عام 2019 وعمان في آب أغسطس عام 2020 في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والهادفة الى إلى البناء على ما تحقق خلال القمتين السابقتين وتقييم ومتابعة خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي.