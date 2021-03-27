انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لليوم السبت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، "أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لليوم السبت بحسب رصد مختصين.
بغداد - بورصة الكفاح
144,250
السعر في الصيرفات ( تقريبي)
143,750
144,750
————-—————————
البصرة / بورصة
143,800
—————————
السليمانية / بورصة
144,750
————————-
النجف / بورصة
144,400
————————
الموصل / بورصة
144,300
—————————-
ميسان / جملة
143,850
——————————
كربلاء / بورصة
144,100
144,250
السعر في الصيرفات ( تقريبي)
143,750
144,750
————-—————————
البصرة / بورصة
143,800
—————————
السليمانية / بورصة
144,750
————————-
النجف / بورصة
144,400
————————
الموصل / بورصة
144,300
—————————-
ميسان / جملة
143,850
——————————
كربلاء / بورصة
144,100