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أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لليوم السبت

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، "أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لليوم السبت بحسب رصد مختصين.
بغداد - بورصة الكفاح
144,250
السعر في الصيرفات ( تقريبي)
143,750
144,750
————-—————————
البصرة / بورصة
143,800
—————————
السليمانية / بورصة
144,750
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النجف / بورصة
144,400
————————
الموصل / بورصة
144,300
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ميسان / جملة
143,850
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كربلاء / بورصة
144,100
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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