انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لليوم السبت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، "أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لليوم السبت بحسب رصد مختصين. بغداد - بورصة الكفاح

144,250

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

143,750

144,750

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البصرة / بورصة

143,800

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السليمانية / بورصة

144,750

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النجف / بورصة

144,400

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الموصل / بورصة

144,300

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ميسان / جملة

143,850

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كربلاء / بورصة

144,100