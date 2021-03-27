ظل نيمار يتحكم في تجديد مبابي

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ولم يوافق على عرض التجديد حتى الآن.

وحسب صحيفة "ماركا"، فإن مبابي داخل الملعب يثبت أنه قد يكون أفضل لاعبي باريس، وأنه يستطيع مساعدة الفريق بمفرده دون نيمار، لكن رغم ذلك من الصعب أن يتفوق النجم الفرنسي على زميله البرازيلي في المكانة والشهرة.



لكن إذا قرر مبابي الانتقال إلى نادٍ آخر من الكبار مثل ريال مدريد وليفربول، فإنه سيتصدر المشهد هناك، ويصبح اللاعب رقم واحد في الفريق.

وأشارت إلى أن تجديد مبابي مع باريس، لا يتعلق بالمال، حيث أن سان جيرمان يستطيع أن يعرض عليه الكثير، لكن الأمر يعود لقرار كيليان ورغبته في الخروج من ظل نيمار، واختبار نفسه في دوري أقوى.

ونوهت إلى وجود علاقة جيدة بين نيمار ومبابي، وإذا وقع النجم البرازيلي على تمديد لعقده، فذلك لأنه حصل على ضمانات بأن النادي الفرنسي سيستمر في إحاطته بلاعبين جيدين.



وذكرت الصحيفة أن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا حتى الآن، وهو إذا رفض مبابي التجديد، سيبحث باريس عن المال في الصيف المقبل، بدلًا من خسارة اللاعب مجانًا في العام المقبل.