الحداد يترأس اجتماعاً بحضور عدد من الوزراء لمناقشة مواد قانون الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - ترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم السبت، اجتماعاً بحضور عدد من الوزراء لمناقشة مواد قانون الموازنة.