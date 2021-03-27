اخبار العالم / اخبار العراق

الحداد يترأس اجتماعاً بحضور عدد من الوزراء لمناقشة مواد قانون الموازنة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الحداد يترأس اجتماعاً بحضور عدد من الوزراء لمناقشة مواد قانون الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم السبت، اجتماعاً بحضور عدد من الوزراء لمناقشة مواد قانون الموازنة.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الحداد ترأس الاجتماع المشترك بين اللجنة المالية النيابية وعدد من الوزراء في الحكومة الاتحادية لبحث ومناقشة تفصيلية لبنود ومواد قانون الموازنة الاتحادية لعام2021 والمدرجة ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد".

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا