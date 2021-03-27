انت الان تتابع خبر الحداد يترأس اجتماعاً بحضور عدد من الوزراء لمناقشة مواد قانون الموازنة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم السبت، اجتماعاً بحضور عدد من الوزراء لمناقشة مواد قانون الموازنة.
وقال المكتب الاعلامي للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الحداد ترأس الاجتماع المشترك بين اللجنة المالية النيابية وعدد من الوزراء في الحكومة الاتحادية لبحث ومناقشة تفصيلية لبنود ومواد قانون الموازنة الاتحادية لعام2021 والمدرجة ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد".