شرطة كربلاء تباشر بتطبيق الخطة الأمنية للزيارة الشعبانية



بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة انتشار مفارزها مع باقي التشكيلات الامنية لتنفيذ خطة زيارة النصف من شعبان.



وقالت القيادة في بيان تلقته"الخليج 365" انه ضمن جهود قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت المستمرة لتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان باشرت مفارز مديرية حماية المنشآت بنشر مفارزها الأمنية بالإشتراك مع باقي تشكيلات قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية



فيما تم نصب السيطرات المؤقته والكمائن بغية المباشرة بتفتيش العجلات والأشخاص ومسك قاطع المسؤولية بالكامل لتنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم بكل دقة وإتقان حتى انتهاء الزيارة بأمن وأمان وعودة الزائرين الى ديارهم سالمين غانمين.

