دولة مجاورة تسجل نحو 100 وفاة و6444 إصابة بكورونا

ووفق الإيجاز الصحفي اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء، فإن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 577,734 حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 6374 حالة.

ولفت الإيجاز إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات بلغ 448، فيما غادرت 392 حالة، ما يجعل عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3382 حالة.

