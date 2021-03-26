الكاظمي يعبر عن عميق حزنه ومواساته للرئيس المصري بعد حادثة 'سوهاج'

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لتقديم التعازي بالحادث الاليم الذي شهدته مدينة سوهاج".

وعبر الكاظمي خلال الاتصال عن "عميق حزنه ومواساته للرئيس السيسي وشعب مصر الشقيقة، بالحادث الاليم الذي راح ضحيته عدد من المواطنين، مبتهلا الى الباري عزّ وجل أن يلهم أهالي الضحايا الصبر، وأن يتغمد الراحلين بواسع رحمته وندعو بقلوب صادقة أن يمنّ سبحانه على المصابين بالشفاء وسرعة التعافي".

