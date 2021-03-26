صحة كربلاء: وصول ( 10500) جرعة من 'أسترازنيكا' وهذه منافذ التوزيع

وقال المدير العام للدائرة ، صباح الموسوي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه " تم إستلام الحصة المُقررة للمُحافظة من لقاح أسترازنيكا ، والبالغة ( 10500) جرعة ، وسيتم تلقيح المُواطنين من عمر 18 سنة فما فوق ، وأعتباراً من يوم الأحد القادم المصادف للثامن والعشرين من الشهر الجاري".وبينت انه "تم تهيئة ( 14 ) منفذاً مُوَزعة في المراكز الصحية للقطاعات الأربعة ، وعلى النحو التالي ، خمسة منافذ في المراكز الصحية لقطاع المركز هي ( الإسكان ، العباسية الغربية ، حي الوفاء ، حي العباس ، الغدير ) ، وثلاثة منافذ في المراكز الصحية لقطاع الحر هي ( حي الحر ، الحسن العسكري ، الحر ) , ومثلها في قطاع الهندية ، هي ( الهندية النموذجي ، العسكري النموذجي ، الخيرات ) ، وفي قطاع الحسينية ، في مراكز ( الطف ، الحسينية ، عون )".ودعا المواطنين الى "إملاء الإستمارة التي اطلقتها وزارة الصحة للتلقيح بلقاح كورونا "، مُبيناً أن " اللقاح آمن وفعال ومُعتمد عالمياً " .

يُشار الى إن الدائرة ، قد باشرت في الثالث من الشهر الجاري ، بتطعيم ملاكاتها بلقاح سينوفارم الصيني المُضاد لفيروس كُورونا ، وذلك عقب وصول 1600 جرعة من اللقاح المذكور ، ليشمل تلقيح ( 800 ) مُنتسباً من الدائرة الذين هم على تماس مباشر مع مُصابي كُورونا (كوجبة أولى ) بواقع جرعتين لكل فرد ، وفق ضوابط وزارية.

