سياسي أردني يعلق على قمة بغداد الثلاثية ويؤكد دعم بلاده لـ'المشرق الجديد'

وقال حوارات خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "العراق ومصر والأردن يملكون مقومات الاقتصاد الناجح، وبالتالي ستكون القمة بين هذه الدول الثلاث لها اطلالة استرتيجية وامنية واقتصادية ويمكن معالجة عدة مشكلات تواجه هذه الدول بالتعاون وتبادل الخبرات".وأضاف، ان "القمة الثلاثية سيكون لها بعد في تعزيز العلاقات، والاستفادة من تبادل الخبرات ، والتعاون الاستخباري بين العراق والأردن ومصر، وهذا سيمكنهم من القضاء على الإرهاب واستقرار الدول".

وأكد حوارات، أن "بلاده لا مانع لديها من مشروع المشرق الجديد، وتأمل أن يحقق هذا المشروع منافع اقتصادية وأمنية واستراتيجية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، قد كشف في وقت سابق، عن أهداف مشروع المشرق الجديد، مبيناً أن "مشروع المشرق الجديد يهدف لإعادة موضعة دور العراق ضمن نسق التفاعلات الإقليمية والدولية في إطار وعي المصالح الوطنية السيادية العراقية".