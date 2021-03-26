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مجددا... الامارات تمنح فناناً عربياً 'الاقامة الذهبية'

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بغداد - ياسين صفوان - منحت دولة الإمارات العربيّة المتحدة الفنان اللبناني مروان خوري الإقامة الذهبيّة حيث أعلن الأخير عن هذا الأمر عبر تويتر .

وفي تغريدة له وجّه مروان الشكر للإمارات قائلاً : " شكراً لدولة الإمارات العربية المتّحدة التي شرّفتني بمَنحي الإقامة الذّهبيّة " .

 

مروان خوري ليس الفنان اللبناني الاول الذي يحصل على هذه الاقامة، بل سبق للفنانة نجوى كرم والفنان راغب علامة والممثلة تقلا شمعون ان حصلوا عليها في الوقت الاخير.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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