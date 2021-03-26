مجددا... الامارات تمنح فناناً عربياً 'الاقامة الذهبية'

بغداد - ياسين صفوان - منحت دولة الإمارات العربيّة المتحدة الفنان اللبناني مروان خوري الإقامة الذهبيّة حيث أعلن الأخير عن هذا الأمر عبر تويتر .

وفي تغريدة له وجّه مروان الشكر للإمارات قائلاً : " شكراً لدولة الإمارات العربية المتّحدة التي شرّفتني بمَنحي الإقامة الذّهبيّة " .

مروان خوري ليس الفنان اللبناني الاول الذي يحصل على هذه الاقامة، بل سبق للفنانة نجوى كرم والفنان راغب علامة والممثلة تقلا شمعون ان حصلوا عليها في الوقت الاخير.