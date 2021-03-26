كتلة نيابية ترهن تصويتها على الموازنة بهذا الشرط

وقال رئيس الكتلة أحمد مدلول الجربا، في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "لن نصوت على الموازنة اذا لم يثبت سعر الدولار على الـ1250".

وأضاف الجربا، انه "من يوم 18 /3 اعلنا موقفنا بصورة واضحة وصريحة باننا كتلة المشروع العربي النيابية اذا لم يثبت بالموازنة سعر الدولار على ال1250 دينار، فلن ندخل جلسة التصويت واليوم نوكد على نفس موقفنا السابق".