انت الان تتابع خبر ميمي يقود السيلية للفوز بكأس قطر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-26 | 17:16
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توج نادي السيلية بلقب كأس قطر، بعد فوزه 2-0 على الريان، في المباراة النهائية مساء اليوم الجمعة.
وفاجأ السيلية، صاحب المركز الثامن بين 12 فريقا بدوري نجوم قطر، منافسه بهدف قبل نهاية الشوط الأول عبر السنغالي كارا مبودجي.
وحول مبودجي ركلة حرة برأسه إلى الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضع السيلية يدا على الكأس.
وضمن السيلية الانتصار بهدف آخر في الدقيقة الأخيرة عبر لاعب المنتخب العراقي الوطني مهند علي، ليحرم المدرب الفرنسي لوران بلان من أول لقب مع الريان.
واستغل المهاجم العراقي ارتباكا دفاعيا للريان، صاحب المركز الثالث في الدوري، وانطلق بسرعته ليهز الشباك في الدقيقة (90).
وحول مبودجي ركلة حرة برأسه إلى الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضع السيلية يدا على الكأس.
وضمن السيلية الانتصار بهدف آخر في الدقيقة الأخيرة عبر لاعب المنتخب العراقي الوطني مهند علي، ليحرم المدرب الفرنسي لوران بلان من أول لقب مع الريان.
واستغل المهاجم العراقي ارتباكا دفاعيا للريان، صاحب المركز الثالث في الدوري، وانطلق بسرعته ليهز الشباك في الدقيقة (90).
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