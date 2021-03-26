دخول 40 صهريجاً محملاً بالأوكسجين عبر سفوان

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة الكمارك، اليوم الجمعة، تسهيل دخول 40 صهريج محمل بمادة الأوكسجين الطبي عبر مركز كمرك سفوان الحدودي.
وقالت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "موظفي مركز كمرك سفوان الحدودي قاموا بتسهيل دخول 40 صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين الطبي خلال الأسبوع الماضي".
واضاف "ذلك بعد اكمال جميع إلاجراءات الكمركية لرفد القطاع الصحي ضمن حملة مواجهة جائحة كورونا".
واضاف "ذلك بعد اكمال جميع إلاجراءات الكمركية لرفد القطاع الصحي ضمن حملة مواجهة جائحة كورونا".