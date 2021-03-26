دخول 40 صهريجاً محملاً بالأوكسجين عبر سفوان

وقالت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "موظفي مركز كمرك سفوان الحدودي قاموا بتسهيل دخول 40 صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين الطبي خلال الأسبوع الماضي".

واضاف "ذلك بعد اكمال جميع إلاجراءات الكمركية لرفد القطاع الصحي ضمن حملة مواجهة جائحة كورونا".

