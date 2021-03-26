تعزية عراقية إلى مصر بسبب حادثة 'سوهاج'

وقال وزير الخارجية، فؤاد حسين، في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تلقينا بحزنٍ بالغ خبر الحادث الذي تعرَّض له الأشقاء في جمهوريّة مصر العربيّة إثر اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، تسبّبَ بإزهاق أرواح عدد من المدنيِّين".وأضاف حسين "في هذا المُصاب نبعث أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومةً وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين".

وفي وقت سابق من اليوم، اصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج مما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأوقع قتلى وجرحى.

