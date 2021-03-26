بيل غيتس يتوقع موعدا لنهاية كورونا وعودة الحياة الى طبيعتها

وقال غيتس، إن الأزمة الصحية كانت "مأساة لا تصدق"، لكن إحدى النقاط المضيئة كانت وصول اللقاحات.وكشف في مقابلة مع صحيفة Gazeta Wyborcza البولندية، والإذاعة التلفزيونية TVN24: "بحلول نهاية عام 2022، يجب أن نعود إلى طبيعتنا تماما".كما قدمت زوجته ميليندا غيتس، جدولا زمنيا مماثلا في وقت سابق من هذا الشهر، عندما سُئلت عن اعتقادها بإمكانية الوصول إلى مناعة قطيع عالمية ضد الفيروس.

وفي إشارة إلى أن اللقاحات ربما لن تصل إلى البلدان النامية "بشكل جماعي" حتى نهاية هذا العام، قالت "سيكون ذلك في وقت ما في عام 2022".

وقالت ، أعتقد أننا جميعا نتطلع إلى ذلك، فهناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في كل مكان".



وقدّم الزوجان ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.وخصصت الأموال لمساعدة بعض صنّاع اللقاحات والتشخيصات بالإضافة إلى العلاجات المحتملة.