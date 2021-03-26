وفاة الممثلة الأميركية جيسيكا والتر

وشاركت الراحلة في عشرات المسلسلات والأفلام من أبرزها "غران بري" عام 1966 و"بلاي ميستي فور مي" لكلينت إيستوود، قبل أن تؤدي دور الجدة لوسيل بلوث في "أريستد ديفيلوبمنت".

وأضافت أن الممثلة التي امتدت مسيرتها أكثر من 60 عاماً "كان يُفرِحها أن توفّر السعادة للآخرين من خلال سرد القصص، سواء على الشاشة أو خارجها".

ولقي مسلسل "أريستد ديفيلوبمنت" استحسان النقاد، ويتناول النكسات التي تعرضت لها عائلة ثرية ساءت حياتها بعد توقيف ربّ الأسرة بتهمة اختلاس الأموال. وحصل المسلسل على عدد من الجوائز قبل أن تلغيه استوديوهات فوكس عام 2006.

ونزولاً عند مطالبات متابعيه، اشترت "نتفليكس" حقوقه وعرضت موسمين جديدين منه كانا أقل نجاحاً، لكنه لا يزال من أبرز المسلسلات تأثيراً في جيله.