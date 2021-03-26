بالفيديو: صاعقة برق تضرب طائرة ركاب

وكانت طائرة بوينغ 737 ماكس تحلق على ارتفاع 30 ألف قدم تقريبًا، وهي تحاول الهبوط في مطار توكومين الدولي في مدينة بنما، عندما ضربتها صاعقة برق من الأمام.



وأظهر تسجيل مصور تم التقاطه من داخل قمرة القيادة صاعقة قوية تضرب مقدمة الطائرة، وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها الركاب والطيارون مع التوتر الذي ساد على متن الطائرة، ظل كلا الطيارين في حالة تأهب وتمكنا من القيام بالنزول بأمان، من دون إصابة أي من الركاب أو الطاقم.

كما لم تسجل أي اضرار على جسم الطائرة نتيجة صاعقة البرق المفاجئة.