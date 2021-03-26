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صحة السليمانية تسجل أربعة أنواع جديدة من فيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم الجمعة، تسجل أربعة أنواع جديدة من فيروس كورونا.
وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامى في ورد للسومرية نيوز، إنه "تم تسجيل أربعة أنواع جديدة من فايروس كورونا في مدينة السليمانية".

واضاف أنه "في شهر تشرين الثاني من العام المنصرم تم تسجيل النوع الجديد من فيروس كورونا في مدينة السليمانية".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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