انت الان تتابع خبر صحة السليمانية تسجل أربعة أنواع جديدة من فيروس كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم الجمعة، تسجل أربعة أنواع جديدة من فيروس كورونا.
وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامى في ورد للسومرية نيوز، إنه "تم تسجيل أربعة أنواع جديدة من فايروس كورونا في مدينة السليمانية".
واضاف أنه "في شهر تشرين الثاني من العام المنصرم تم تسجيل النوع الجديد من فيروس كورونا في مدينة السليمانية".
واضاف أنه "في شهر تشرين الثاني من العام المنصرم تم تسجيل النوع الجديد من فيروس كورونا في مدينة السليمانية".