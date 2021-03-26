أسبوع مفصلي وخطير ودقيق... إليكم أبرز الأحداث الفلكية بحسب جاكلين عقيقي

اسبوع مفصلي وخطير ودقيق. اسبوع فلكي مهم جدا يحمل أحداثاً مهمة لمواليد برج الحمل بحيث لا تزال كواكب الشمس وعطارد والزهرة تتنقل في الحمل، ما يعني اجواء رائعة تجعلك تعمل بطريقة صائبة، ويدلّك حدسك على مصادر الارباح وتبدو معنوياتك قوية وصلبة.تلتقط بمهارتك الفرص المهمّة قبل اي شخص آخر، ما يجعلك المستفيد الاوّل من بعض الظروف الطارئة، لدرجة انك تبهر الاخرين. هذه الايجابيات ترافق كل من مواليد الحمل والاسد والقوس.

كذلك سوف نشهد هذا الاسبوع مربعا فلكيا بين القمر من الميزان والشمس من الحمل يومي الاحد والاثنين.

كما نشهد مثلثا فلكيا بين القمر من القوس، والشمس من الحمل يومي الخميس والجمعة.