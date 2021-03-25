بغداد تحذر من انهيارالمنظومة الصحية وتلوح بالاغلاق الشامل

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""الخليج 365"" من لندن : فيما سجل العراق أعلى إصابات بفيروس كورونا في يوم واحد فقد حذرت وزارة الصحة الخميس من امكانية انهيار المنظومة الصحية ولوحت بالعودة الى الحظر الشامل للتجوال وغلق المرافق ذات التجمعات البشرية.. فيما وصلت الى العراق اليوم كميات من لقاحات استرازينيكا اكسفورد.

وقالت الوزارة في بيان حصلت "ايلاف" على نصه انها والجهات الساندة لها بذلت جهودا مضنية طيلة الفترة الماضية لكن الوضع الوبائي يتصاعد بشكل خطير حيث بلغ عدد الاصابات في يوم واحد امس 6051 أصابة مؤكدة وهو أعلى معدل يومي تم تسجيله منذ ظهور الجائحة في البلاد في 24 فبراير الماضي ليرتفع بذلك عدد المصابين الى 809 آلاف و92 وتسجيل 29 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات الى 14 الفا و95 حالة وفاة.

وأشارت الى ان "هذا يؤكد ما حذرنا منه سابقا في بياناتنا المتكررة من خطورة أستمرار أغلب المواطنين و المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص من التهاون و الاستهانة بالإجراءات الوقائية والذي سيؤدي الى تصاعد الإصابات وقد يشكل خطرا على مؤسساتنا الصحية في استيعابها لهذه الاعداد المتزايدة اذ تتزامن هذه الزيادة مع أرتفاع معدلات الاصابات في اغلب دول العالم وهو ما يسمى بالموجة الثالثة التي تضرب دول اوربا واميركا والبرازيل و عدد من دول المنطقة".

وعبرت الوزارة عن الاسف لضعف أدراك خطورة الوضع الوبائي من قبل المواطنين و النتائج الخطيرة المترتبة على ازدياد عدد الاصابات الشديدة و الحرجة .. منوهة بالقول "لقد رصدت فرقنا الصحية الرقابية التهاون الكبير في ارتداء الكمامات وأتساع ظاهرة التجمعات البشرية على الرغم من تكثيف الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

تلويح بالحظر والاغلاق الشاملين

ولوحت الوزارة بأنها ستضطر الى الغاء تخفيف حظر التجوال وفتح المطاعم والمولات والمقاهي التي كانت قد اجازت فتحها في وقت سابق لدواع انسانية وبشرط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية .. موضحة ان التوصية ستكون بالعودة الى تشديد الحظر وغلق المرافق ذات التجمعات البشرية في حال أستمرار التصاعد في الموقف الوبائي بشكل يهدد المنظومة الصحية الوطنية .

ودعت المواطنين الى أدراك خطورة الوضع والالتزام بالاجراءات الوقائية والتوجه الى المنصة الالكترونية لتسجيل اسمائهم لاخذ اللقاح كما طالبت الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بحث افرادها على التسجيل في المنصة الالكترونية.. كما ناشدت القنوات الاعلامية ورجال الدين ورؤساء العشائر للمساهمة الفاعلة في حث المواطنين أيضا على التسجيل.

لقاحات استرازينيكا تصل العراق خلال ساعات

ووصلت الى العراق اليوم الخميس كميات جديدة من اللقاحات من شركة استرازينيكا اكسفورد المضاد لكورونا ضمن مرفق كوفاكس. ووقع العراق مع المرفق اتفاقية اواخر العام الماضي لتجهيزه بـ16 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا و3 ملايين جرعة مع شركة فايزر والاتفاق مع شركة سينوفارم لتجهيزالعراق بمليوني جرعة ودفع 170 مليون دولار لذك.

وكانت طائرة شحن عراقية قد نقلت من بكين الى بغداد في الاول من الشهر الحالي أول دفعة من جرعات لقاح كورونا تصل الى البلاد بكمية 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني وهي منحة قدمتها الحكومة الصينية الى نظيرتها العراقية على أن تشتري كميات أخرى من اللقاح حيث تم الاتفاق مع الصين على توريد مليوني جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل إلى البلاد.

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