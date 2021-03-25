انت الان تتابع خبر العشرات يتظاهرون في 'الرفاعي' احتجاجاً على استقالة القائممقام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تظاهر العشرات من المواطنين، الخميس، في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، احتجاجاً على تقديم القائممقام استقالته اليوم.
وذكر مراسل الخليج 365، أن العشرات من المتظاهرين أقدموا على قطع شوارع رئيسة بالقضاء بالاطارات المحترقة احتجاجا على تقديم القائممقام الجديد، عمار الركابي استقالته.
وبين، أن المتظاهرين طالبوا الركابي بالعدول عن قراره.
وأعلن قائممقام قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار، الخميس، تقديم استقالته من منصبه.