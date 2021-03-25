العشرات يتظاهرون في 'الرفاعي' احتجاجاً على استقالة القائممقام

وذكر مراسل الخليج 365، أن العشرات من المتظاهرين أقدموا على قطع شوارع رئيسة بالقضاء بالاطارات المحترقة احتجاجا على تقديم القائممقام الجديد، عمار الركابي استقالته.

وبين، أن المتظاهرين طالبوا الركابي بالعدول عن قراره.