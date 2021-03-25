النقد الدولي: تشكيل حكومة لبنانية جديدة ضروري للإصلاحات

وقال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس: "من الضروري تشكيل حكومة جديدة على الفور وبتفويض قوي لتطبيق الإصلاحات الضرورية".

وأضاف: "التحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني أضخم من المعتاد، وبرنامج الإصلاح هذا تشتد الحاجة إليه".



وتابع: "الصندوق لا يبحث برنامجا مع بيروت في الوقت الحالي، لكنه يقدم المساعدة الفنية لوزارة المالية وبعض الكيانات التابعة للدولة"، متوقعا مزيدا من الاتصالات أثناء اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق عن بعد هذا العام وتبدأ الأسبوع المقبل.

وكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي، لكنه على خلاف منذ ذلك الحين مع الرئيس ميشال عون بشأن مكوناتها، إذ انتهى اجتماع بينهما الأسبوع الماضي لمناقشة الحكومة الجديدة بسجال علني.