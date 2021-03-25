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رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان ضرورة الإسراع في تشريع الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، الخميس، ضرورة الإسراع في تشريع قانون الموازنة.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية برهم صالح، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع والأزمات التي تمرُّ بها البلاد، وسبل معالجتها في ظل الظروف الراهنة".

وناقش اللقاء، وفقاً للبيان "الانتخابات المبكرة، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة تعبِّر عن إرادة المواطن وتعزز الثقة بنتائجها"، كما جرى "التباحث حول قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، والتأكيد على ضرورة الإسراع في تشريعه".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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