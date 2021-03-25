تجمع يطالب بإعادة سعر الصرف الى وضعه السابق

وذكر التجمع في بيان تلقته الخليج 365 انه "نطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية، وعملا بمبادئ ومتبنيات تجمع اقتدار وطن التي وضعناها كاهداف غايتها مصلحة الشعب العراقي، وتأكيدا لقراءتنا السابقة بعدم صحة قرار رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي وتأثيراته السلبية على المواطنين، فإننا نطالب الحكومة المركزية ومجلس النواب بإعادة سعر صرف إلى سعره السابق لما سببه من ضغوطات كبيرة على طبقات المجتمع".واضاف "لاننا في تجمع اقتدار وطن لا نملك أي نائب في البرلمان ولا مسؤولين في السلطة التنفيذية، نؤكد تمسكنا بمواقفنا المناصرة لأبناء شعبنا، والإصرار على إعادة سعر الصرف فلا فائدة في دولارات تملأ قاصات البنك المركزي على حساب شعب يتضور جوعا".

وتابع أن "ضمان الرفاه لشعبنا الكريم في الاستثمار الامثل لموارد البلد، هو السبيل الوحيد لانعاش الاقتصاد العراقي، وليس بالضغط على جيوب المواطنين المطالَبين اصلا بالعديد من الالتزامات أمام عوائلهم في ظل واقع مأساوي أوقفت الإجراءات الصحية عجلته".