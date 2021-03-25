واشنطن تدرج شركتين تحت سيطرة الجيش في ميانمار على القائمة السوداء

وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، انها "فرضت عقوبات جديدة على شركتين تابعتين للجيش في ميانمار".

واضافت ان "عقوباتها تستهدف شركة ميانما الاقتصادية القابضة العامة المحدودة وشركة ميانمار الاقتصادية المحدودة".

