انت الان تتابع خبر واشنطن تدرج شركتين تحت سيطرة الجيش في ميانمار على القائمة السوداء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على شركتين يسيطر عليهما جيش ميانمار في أعقاب الانقلاب.
وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، انها "فرضت عقوبات جديدة على شركتين تابعتين للجيش في ميانمار".
واضافت ان "عقوباتها تستهدف شركة ميانما الاقتصادية القابضة العامة المحدودة وشركة ميانمار الاقتصادية المحدودة".
واضافت ان "عقوباتها تستهدف شركة ميانما الاقتصادية القابضة العامة المحدودة وشركة ميانمار الاقتصادية المحدودة".