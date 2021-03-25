انت الان تتابع خبر نادين نسيب نجيم​ تكشف عن شرطها للتمثيل مع هيفاء وهبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكّدت الممثلة نادين نجيم أنه، ورغم طلاقها من زوجها هادي الأسمر، إلا أن حياتها مع طفليها هافين وجوفاني لم تتغير بعد انفصالها عن والدهما، وكل ما في الأمر أن كلّاً منهما أصبح في بيت منفصل وله حياته الخاصة.