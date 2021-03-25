بعد إتهامها بالبخل.. كايلي جينر توضح!

وبعد جدل كبير واتهامها بالبخل، ردّت جينر على الضجة المثارة حولها قائلةً: "سام ليس خبير المكياج الخاص بي، وللأسف لا تجمعنا أي علاقة شخصية الآن، لكنني تعاونت معه قبل سنوات عدة وكان شخصاً لطيفاً فقررت مساعدته".وأضافت: "إن خبير التجميل الخاص بي آريل أخبرني عن حاجته للمساعدة من أجل عملية جراحية، فاتصلت به على الفور لمعرفة التفاصيل".

وتابعت جينر: "بعدما علمت بتفاصيل الحادث، زرت موقع التبرع الخاص بسام الذي أنشأته عائلته وتم ضبطه على مبلغ 10 آلاف دولار، وكان وصل الى 6 آلاف، وأنا تبرعت بـ 5000 دولار لمساعدتهم في الوصول إلى هدفهم، ونشرت القصة عبر حسابي لحضّ من يستطيع على المشاركة في التبرع".

ونجحت النجمة العالمية في توضيح ما حصل، ونفت تهمة البخل التي رافقتها لفترة، مؤكدةً أنها قدّمت مساعدة إنسانية لخبير التجميل من دون أي مقابل.