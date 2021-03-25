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وزير العدل يبحث مع السفير الامريكي استرجاع اثار العراق

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بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير العدل سالار عبد الستار، اليوم الخميس، مع السفير الامريكي لدى بغداد ماثيو تولر استرجاع الآثار العراقية.
وذكر اعلام وزارة العدل في بيان ورد الخليج 365 ، إن "وزير العدل سالار عبد الستار بحث مع ‏السفير الامريكي لدى بغداد ماثيو تولر، أوجه ‏التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات ‏القانونية وسبل تفعيلها في المستقبل القريب".

واشار عبد الستار خلال استقباله للسفير الامريكي ‏إلى "عمق العلاقات الثنائية والستراتيجية بين بغداد ‏وواشنطن"، مبينا "أهمية الاستمرار بالتعاون ‏المشترك وتقديم الدعم لتعزيز منظومة حقوق ‏الانسان وقطاع العدالة".‎

وبحث الجانبان ايضا "اهمية الاتفاق على اتخاذ ‏الاجراءات الخاصة بالتبليغات القضائية في المحاكم ‏الامريكية وكذلك السعي لاسترجاع الاثار العراقية ‏وإعادتها والتي تعود لعصورٍ مختلفةٍ لحضارة وادي ‏الرافدين"‎.‎

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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