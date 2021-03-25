حكومة كردستان تنأى بنفسها عن تأخير اقرار الموازنة: لسنا المسؤولين عن ذلك

وقال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الإقليم سمير هورامي في حديث تابعته الخليج 365، إن "المادة 11 من مشروع قانون الموازنة الخاصة بحصة إقليم كردستان تم التصويت عليها في اللجنه المالية، وقد تم تمريرها في مجلس النواب"، مؤكداً أن "تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة ليس له علاقة بحصة إقليم كردستان".وأضاف أن "الخلاف بين الكتل السياسية حول مواد أخرى غير متعلقة بحصة إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "هناك إشكالية بسيطة حول الصيغة، وسيتم تعديلها، وننتظر جلسة مجلس النواب السبت المقبل لتمرير تلك المادة كما هي أو تمرير المقترح الذي أرسلته الحكومة الاتحادية الذي ينص على تسليم 250 الف برميل و 50 بالمئة من موارد المنافذ".

واختتم هورامي حديثه بالقول، أن "زيارة الوفد مرة أخرى الى بغداد غير معلومة حالياً، ولكن متى ما اقتضت الحاجة فانها ستتم".

