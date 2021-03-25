انت الان تتابع خبر حكومة كردستان تنأى بنفسها عن تأخير اقرار الموازنة: لسنا المسؤولين عن ذلك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، ان الكرد ليسوا السبب في تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة لعام 2021 .
وقال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الإقليم سمير هورامي في حديث تابعته الخليج 365، إن "المادة 11 من مشروع قانون الموازنة الخاصة بحصة إقليم كردستان تم التصويت عليها في اللجنه المالية، وقد تم تمريرها في مجلس النواب"، مؤكداً أن "تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة ليس له علاقة بحصة إقليم كردستان".
وأضاف أن "الخلاف بين الكتل السياسية حول مواد أخرى غير متعلقة بحصة إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "هناك إشكالية بسيطة حول الصيغة، وسيتم تعديلها، وننتظر جلسة مجلس النواب السبت المقبل لتمرير تلك المادة كما هي أو تمرير المقترح الذي أرسلته الحكومة الاتحادية الذي ينص على تسليم 250 الف برميل و 50 بالمئة من موارد المنافذ".
واختتم هورامي حديثه بالقول، أن "زيارة الوفد مرة أخرى الى بغداد غير معلومة حالياً، ولكن متى ما اقتضت الحاجة فانها ستتم".
وأضاف أن "الخلاف بين الكتل السياسية حول مواد أخرى غير متعلقة بحصة إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "هناك إشكالية بسيطة حول الصيغة، وسيتم تعديلها، وننتظر جلسة مجلس النواب السبت المقبل لتمرير تلك المادة كما هي أو تمرير المقترح الذي أرسلته الحكومة الاتحادية الذي ينص على تسليم 250 الف برميل و 50 بالمئة من موارد المنافذ".
واختتم هورامي حديثه بالقول، أن "زيارة الوفد مرة أخرى الى بغداد غير معلومة حالياً، ولكن متى ما اقتضت الحاجة فانها ستتم".