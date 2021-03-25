الحكيم يطالب مفوضية الانتخابات بأعادة النظر بقرار إلغاء انتخابات الخارج

بغداد - ياسين صفوان - طالب رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، مفوضية الانتخابات بأعادة النظر بقرار إلغاء انتخابات الخارج.

وقال الحكيم في تغريدة على منصة "تويتر" تابعتها الخليج 365، "حرصا منا على ضمان عملية انتخابية سليمة ومنصفة يشارك فيها جميع ابناء الوطن في داخله وخارجه بانسيابية عالية، فإننا نتوسم بمفوضية الانتخابات أن تعيد النظر بقرار إلغاء انتخابات الخارج من خلال إيجاد آلية مناسبة لذلك بوصفهم إضافة نوعية ولشدهم إلى بلدهم بقطع النظر عن عدد المشاركين".